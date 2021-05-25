Россиянам рассказали о ремонте на даче за выходные

Эксперты рассказали владельцам дач, какие ремонтные работы можно успеть провести за выходные. Россиянам посоветовали приступить к покрасочным работам. Об этом сообщают РИА Новости.

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Специалисты заверили дачников, что частично отремонтировать участок за выходные реально. Владельцы могут покрасить забор, садовую мебель или комнату в доме. Эксперты рекомендовали использовать быстросохнущую акриловую краску и окрашивать большие площади секциями, а не целиком. Дачникам порекомендовали не спешить и в выходные не браться за работы, которые требуют профессионализма и сноровки.

Перед рабочей неделей на участке можно взяться за ландшафтный дизайн, например, оформить альпийские горки. Однако глобальные работы с бетоном потребуют больше времени. За выходные эксперты предлагают утеплить цоколь, оборудовать систему полива газона или положить теплые полы. За два дня дачники также могут поставить септик, однако они должны будут заранее вырыть трубу.

Ранее российских дачников успокоили насчет штрафов за одуванчики, полынь и другую «лишнюю» зелень на территории. Владельцам не грозят штрафы за растения, так как дачные участки не являются землями сельскохозяйственного назначения, а относятся к землям населенных пунктов. Однако специалисты предупредили, что штраф могут выписать за наличие борщевика.