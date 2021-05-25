Россиян успокоили насчет штрафов за одуванчики и полынь

Российским дачникам не грозят штрафы за засоренность участков одуванчиками, полынью, осотом полевым, мятой полевой и прочей «лишней» зеленью, говорится в сообщении агрономической службы ГК «Шанс» (работает на рынке средств защиты растений), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Дачные участки не являются землями сельскохозяйственного назначения — они относятся к землям населенных пунктов, поэтому штрафовать за сорняки владельцев дач не будут, успокаивают россиян эксперты. «К землям сельскохозяйственного назначения относятся сельхозугодия, находящиеся за населенными пунктами (пашни, сенокосы), выделенные в пользование или находящиеся в собственности агрохолдингов, фермерских хозяйств», — поясняют они.

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Дачников, по словам специалистов, могут оштрафовать за наличие борщевика на участке. «В каждом регионе свои нормативы по штрафам, — отмечают они. — Борщевик — инвазионная культура, то есть быстро распространяющаяся. Дачникам следует бороться с борщевиком механическим путем, методом выкапывания корней. Либо хирургическим — дать ему зацвести, но при этом удалять зонтики, оставляя само соцветие. Тогда борщевик погибнет в этот год».

Кроме того, подчеркивают эксперты, дачников могут оштрафовать и привлечь к уголовной ответственности за наличие на участке наркотических растений — если их больше десяти. К наркотическим растениям относятся мак, конопля, психотрия зеленая. Также наказание грозит, если на дачном участке складывается пожароопасная обстановка, например, растет тростник, с которым не ведется борьба.

Ранее в мае юрист Анна Пономарева заявила, что дачники могут получить штрафы, если участок, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения, зарос сорняками минимум на 50 процентов.

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