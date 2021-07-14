Россияне приготовились скупать загородные дома

Каждый пятый россиянин (19 процентов) не имеет загородного дома или дачи, но готовится приобрести загородную недвижимость в будущем, показал опрос, проведенный банком «Открытие» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Почти у половины россиян есть дача или загородный дом, выяснили интервьюеры: небольшую дачу имеют 32 процента респондентов, капитальный дом — 14 процентов. Больше всего дачников в Москве и Подмосковье (38 процентов), меньше всего — на Северном Кавказе (18 процентов). 35 процентов граждан сообщили, что не намерены приобретать или строить загородное жилье.

Основными плюсами владения дачей или домом за городом россияне считают жизнь на природе и свежий воздух (88 процентов выбрали этот вариант), возможность отдохнуть от городской суеты (69 процентов), более просторную жилплощадь (45 процентов), возможность вырастить детей более здоровыми (33 процента).

Минусами жизни за городом граждане называют далекое расстояние от города и неудобства в пути (56 процентов указали на этот недостаток), слаборазвитую инфраструктуру (54 процента), высокую цену ухода за домом (35 процентов), необходимость ухаживать за земельным участком (33 процента) и невозможность жить там круглый год (28 процентов).

Ранее россиянам предрекли массовое переселение в частные дома. Глава Почта Банка Дмитрий Руденко отметил, что спрос на индивидуальное жилье растет из-за COVID-19: многие граждане получили возможность переехать за город после перехода на удаленную работу.