Аренда загородных домов подешевела в Подмосковье

За последний год аренда загородного жилья в Подмосковье и Новой Москве подешевела на 10-15 процентов, в элитном сегменте — на 5-7 процентов, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

По мнению риелторов, снижение ставок аренды обусловлено уменьшением спроса и ранее неоправданно завышенным уровнем цен. «Арендодатели устанавливали их, ориентируясь на ажиотаж прошлого года, в то время как сейчас активность потребителей постепенно замедляется, — отмечают эксперты. — Многие граждане вернулись с удаленной работы в офисы, также появилась возможность выезда на отдых за границу. Кроме того, за год кто-то успел обзавестись собственной дачей».

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Приобретение собственного загородного дома выгоднее, чем его аренда в долгосрочной перспективе (на несколько лет), поскольку в настоящее время наблюдается оптимальное соотношение низкой ипотечной ставки и инфляции, подчеркивают в «ИНКОМ».

По наблюдениям специалистов, арендаторы стали более требовательны к выставленным для найма загородным объектам. «Арендаторы стали более разборчивы, не так, как в прошлом году, когда снимали все предложения подряд, — указывают риелторы. — Сейчас люди больше думают о комфорте, а не о том, как бы поскорее уехать из города. Одним из важнейших факторов при выборе объекта стало наличие высокоскоростного интернета. В случае его отсутствия клиенты готовы отказаться от аренды дома, каким бы хорошим он ни был».

За последнее время увеличилось число предложений сдаваемых в аренду загородных домов. При этом цена объектов пришла в соответствие с качеством, заключают эксперты.

Ранее, в мае, россиянам предрекли массовое переселение в частные дома. Глава Почта Банка Дмитрий Руденко отметил, что спрос на индивидуальное жилье растет из-за пандемии коронавируса: многие граждане получили возможность переехать за город после перехода на удаленную работу.

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