Семенович выбрала между квартирой в Москве и домом в деревне

Российская актриса и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович предпочла квартиру в Москве жилью за городом. О своем выборе артистка рассказала в интервью журналисту Василию Конову, которое опубликовано на YouTube.
Во время разговора Конов предложил певице выбрать между домом в деревне и квартирой в столице. Семенович отметила, что считает себя городским жителем и получает удовольствие от жизни в Москве. Предпочтения связаны с занятостью артистки и большим количеством дел. На данный момент певица проживает в квартире с шикарным ремонтом. Недвижимость ей подарил возлюбленный.
Однако Семенович приезжает в деревню, где ее мать владеет небольшим домом. «Если мне прям надоело все, я бросаю все, еду к маме на дачу, которой уже 30 лет. И вот там прям такой домик в деревне настоящий. Я там провожу несколько дней, перезагружаюсь и возвращаюсь опять в квартиру», — заключила артистка.
В марте 2021 года Анна Семенович рассказала о желании купить квартиру в Стамбуле. Она «влюбилась» в город во время путешествия и вскоре начала искать подходящие варианты с видом на пролив Босфор. Однако почти месяц спустя Семенович заявила, что сделка не состоялась из-за закрытия границ.