Семенович рассказала о ставшей причиной ее карьеры в фигурном катании болезни

Российская певица Анна Семенович в Instagram рассказала о болезни, ставшей причиной ее карьеры в фигурном катании.

«Я попала в спорт из-за болезни. Врачи посоветовали родителям отдать ребенка в зимний вид спорта, и выбор пал на фигурное катание. Никто тогда и не думал, что я добьюсь больших успехов в спорте», — написала артистка. Она добавила, что 20 лет отдала фигурному катанию, и обратила внимание на то, что это большой труд.

5 февраля бывший футболист сборной России Владимир Быстров посчитал, что главной проблемой фигурного катания является большая грудь у спортсменок. Он привел в пример Семенович, заметив, что если бы она хотела остаться в спорте, то «отрезала бы сиськи». После этого Семенович заявила, что планирует подать в суд на Быстрова из-за его высказываний.

Семенович выступала в танцах на льду. Она завершила карьеру в 2001 году и сосредоточилась на шоу-бизнесе.

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