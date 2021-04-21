Семенович дала совет высказавшемуся о ее груди Быстрову

Певица и телеведущая Анна Семенович дала совет бывшему футболисту сборной России Владимиру Быстрову, высказавшемуся о ее груди. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она порекомендовала игроку немного заняться собой и посмотреть на свою жизнь, а не на ее грудь. «Понимаю, вам завидно, может, вы такой красоты никогда вблизи не видели. Надеюсь, и не увидите», — добавила бывшая фигуристка.

В начале марта сообщалось, что Семенович планирует подать в суд на Быстрова из-за его высказываний. Певица отметила, что хочет услышать от игрока извинения.

5 февраля Быстров рассказал, что следит за фигурным катанием, так как им занимается его дочь. Он посчитал, что главной проблемой этого вида спорта является большая грудь у спортсменок. Бывший футболист привел в пример Семенович, заметив, что если бы она хотела остаться в спорте, то «отрезала бы сиськи».