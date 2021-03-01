Семенович решила судиться с Быстровым из-за высказываний о ее груди

Певица и телеведущая Анна Семенович собирается подать в суд на экс-футболиста сборной России Владимира Быстрова. Об этом сообщается в выпуске программы «Звезды сошлись», доступном на YouTube-канале НТВ.

Бывшую фигуристку возмутили высказывания игрока, который обсуждал влияние размера ее груди на спортивные успехи. Она отметила, что хочет услышать от футболиста извинения, которых до сих пор не последовало. Присутствовавшая на программе Майя Шевцова, адвокат Семенович, заявила, что что ее клиентка подаст в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

5 февраля Быстров рассказал, что следит за фигурным катанием, так как им занимается его дочь. Он посчитал, что главной проблемой этого вида спорта является большая грудь у спортсменок. Бывший футболист привел в пример Семенович, заметив, что, если бы она хотела остаться в спорте, то «отрезала бы сиськи».

Семенович выступала в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Она завершила карьеру в 2001 году и сосредоточилась на шоу-бизнесе. Костомаров в 2006 году в паре с Татьяной Навкой выиграл Олимпийские игры.