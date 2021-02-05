Быстров на примере Семенович назвал проблему фигуристок с большой грудью

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров на примере певицы Анны Семенович назвал проблему фигуристок с большой грудью. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Быстров рассказал, что следит за фигурным катанием, так как этим видом спорта занимается его дочь, и посчитал, что главной проблемой женского катания является большая грудь у спортсменок. «Когда у тебя вырастают сиськи, прыгать тяжелее. Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи», — заявил футболист.

В декабре 2018 года тренер и бывший фигурист Александр Жулин предложил ввести возрастной ценз в фигурном катании, разрешив участие во взрослых соревнованиях спортсменкам от 17 лет. Он мотивировал данное предложение желанием видеть на льду «фигуристок со сформировавшимися женственными частями тела». Семенович заступилась за юных фигуристок, заявив, что спорт — это не конкурс бикини.

Семенович выступала в танцах на льду. Она завершила карьеру в 2001 году и сосредоточилась на шоу-бизнесе.

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