Семенович ответила на слова Быстрова о возможности «отрезать сиськи» ради спорта

Певица Анна Семенович ответила на слова бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова о возможностях решения проблем фигуристок с большой грудью. Соответствующий пост доступен в ее Instagram.

Семенович назвала поведение Быстрова аморальным и подчеркнула, что у нее «не сиськи, а грудь». Она заметила, что была легендарной спортсменкой. «А вам, дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов», — добавила певица.

5 февраля Быстров рассказал, что следит за фигурным катанием, так как им занимается его дочь. Он посчитал, что главной проблемой этого вида спорта является большая грудь у спортсменок. Бывший футболист привел в пример Семенович, заметив, что, если бы она хотела остаться в спорте, то «отрезала бы сиськи».

Семенович выступала в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Она завершила карьеру в 2001 году и сосредоточилась на шоу-бизнесе. Костомаров в 2006 году в паре с Татьяной Навкой выиграл Олимпийские игры.