Съемки клипа Анны Семенович закончились дракой и приездом полиции

Съемки клипа российской исполнительницы Анны Семенович закончились дракой журналистов и приездом полиции. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Артистка появилась на площадке в образе невесты. Видео снимали на фоне Измайловского кремля.

«Я выхожу замуж! Шутка. В своем клипе я стану свадебной феей, соединяющей любящие сердца», — обратилась певица к репортерам. Двое из них устроили потасовку, пытаясь сфотографировать Семенович. Она пошутила, что журналисты начали бороться за невесту. Через какое-то время на место приехала полиции.

Уточняется, что сотрудников правоохранительных органов вызвал один из участников драки. Певица попыталась помирить затеявших потасовку мужчин со словами: «Все ведь живы и здоровы. Ребят, помиритесь, извинитесь друг перед другом. Ну сделайте это ради меня!»

В итоге журналисты помирились. Как отмечает издание, в результате конфликта никто не пострадал.

Ранее Семенович вспомнила, что выходила на сцену пьяной, будучи в составе группы «Блестящие». По словам артистки, участницам группы запрещали на ночь отключать мобильные телефоны. Однажды во время гастролей она пошла на свидание с мужчиной, с которым они сильно выпили. В этот момент ей позвонили и сказали срочно приезжать на выступление.