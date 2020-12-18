Анна Семенович показала елку и предостерегла подписчиков от красного цвета

Российская актриса и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала украшенную новогоднюю елку и предостерегла пользователей сети от использования красного цвета в праздничном декоре дома и одежде. Артистка поделилась советом с подписчиками в Instagram, где назвала подходящие для торжества оттенки.

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Семенович опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала праздничный декор, и отметила, что доверила установку елки дизайнерам. Специалисты выбрали для артистки высокое дерево и украсили его елочными шарами в бирюзово-стальной гамме. Рядом с елкой декораторы поставили святящуюся фигуру оленя и Деда Мороза. Семенович также обратила внимание, что в дизайнерской компании можно не покупать елку, а взять в аренду.

Певица отметила, что в этом году она отказалась от красного оттенка, и посоветовала подписчикам обратить внимание на стальные и черные цвета. Также, по словам Семенович, во время торжества на столе должны быть блюда только из птицы, рыбы и овощей, а мебель необходимо задекорировать блестящими элементами.

Ранее украшенную в бирюзово-зеленой гамме елку показала российская телеведущая Ксения Собчак. Она подчеркнула, что обращалась за помощью к профессиональным декораторам и осталась довольна результатом. Так, специалисты повесили на елку яркие шары и закрепили на ней ветки деревьев с блестящими нитями. Под конструкцией декораторы установили несколько коробок, имитирующих подарки.

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