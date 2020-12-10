Солистка «А'Студио» показала свой дом

Российская певица, солистка группы «А'Студио» Кети Топурия показала входную дверь и крыльцо своего загородного дома. Артистка продемонстрировала подписчикам в Instagram праздничный декор на фасаде здания.

Топурия опубликовала «живое» фото в сторис аккаунта и отметила, что доверила украшение дома студии, которая профессионально занимается оформлением пространств. Декораторы выбрали для участка певицы сплетенные из веток елки, на которых закрепили тонкие гирлянды, а рядом с деревьями поставили фигуры в виде двух белых ангелов.

Специалисты также разместили на перилах крыльца объемные еловые ветки и дополнили композицию крупными шарами белого, серебристого и бордового оттенков. Декораторы украсили и ограждение балкона. Они положили на него гирлянду, а с помощью веревок закрепили венок из еловых веток.

Ранее празднично украшенный дом показала российская певица Наталья Подольская. Она отметила, что доверила фасад здания компании, которая занимается новогодней иллюминацией. Декораторы обильно украсили козырек дома и гаража гирляндами, а на перилах входной лестницы и ограждении балкона закрепили дорожки из еловых веток.

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