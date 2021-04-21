Анна Семенович не смогла купить квартиру в Турции

Российская актриса и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович не смогла купить квартиру в Стамбуле. Сделка не состоялась из-за закрытия границ Турции. Об этом артистка рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Семенович пожаловалась, что, когда она захотела приобрести недвижимость «Турцию взяли и закрыли». Риелторы продолжают предлагать ей возможные варианты. Однако пока певица осматривает объекты и ждет открытия границ.

Во время разговора артистка также назвала причины, по которым захотела купить квартиру в Стамбуле. «Мне очень понравился этот город. И приобрести там недвижимость — это хорошая идея, потому что квартиры постоянно растут в цене, это хороший бизнес-проект, а кроме того, я могу отправлять туда родителей отдохнуть».

Семенович рассказала о планах приобрести жилье в турецкой столице в марте 2021 года. Она задумалась о покупке после отдыха в Стамбуле. Певица стала рассматривать небольшие по площади квартиры-студии в современной части города с видом на пролив Босфор.

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