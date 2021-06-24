Стоимость аренды загородных домов в России выросла в полтора раза

Цены на аренду загородных домов выросли на 50 процентов за год. Тенденция была зафиксирована еще в 2020 году, однако сейчас она усиливается из-за жары, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, до начала пандемии коронавируса дачу с удобствами внутри дома за можно было снять 35 тысяч рублей в месяц, сейчас — минимум за 55 тысяч рублей.

В настоящее время спрос на загородное жилье примерно такой же высокий, как год назад, то есть вдвое больше, чем в 2019-м.

Дальнейшее развитие ситуации на рынке аренды загородного жилья будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. По его словам, если ограничительные меры усилят, то спрос на аренду продолжит расти, а за ним и цены.

Ранее сообщалось, что стоимость аренды жилья в России будет возрастать по мере восстановления отечественной экономики после пандемии коронавируса. Как отметил доцент РЭУ имени Плеханова Олег Комолов, наблюдавшееся в 2020-2021 годах сокращение ставок можно объяснить, во-первых, падением покупательской способности населения. Во-вторых, из-за пандемии упал спрос на рабочую силу из регионов, произошел отток трудовых мигрантов. Они перестали арендовать жилье, что в свою очередь спровоцировало снижение спроса и стоимости аренды квартир.