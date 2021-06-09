Россияне массово завысили цены на загородные дома

В настоящее время на российском рынке загородной недвижимости доля ликвидного предложения не превышает 10 процентов. Остальное — это дома с завышенными в полтора-два раза ценниками или откровенно неинтересные потенциальным покупателям. Такое мнение высказал «Российской газете» основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

Материалы по теме Операция «Ликвидация» В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи

Как отметил эксперт, не пользуются популярностью, например, пафосные особняки 1990-х годов. Массовый спрос сосредоточен в сегменте домов с современным дизайном, площадью 150-200 квадратных метров. Но предложение таких объектов минимально — в противовес обилию коттеджей с завышенными ценниками.

По данным «ИНКОМ-Недвижимость», за год объем предложения загородного жилья в Подмосковье сократился приблизительно на 65 процентов. Ожидается, что на рынке появятся новые коттеджные поселки, однако пока их нет. В Knight Frank изданию рассказали, что новых элитных поселков на подмосковном рынке не появлялось уже 3,5 года. Официально анонсированных проектов тоже нет.

При этом застройщики видят дефицит «загородки» и интерес к этому рынку растет. Падения спроса на загородное жилье также пока не ожидается — ему не мешает расти даже пандемия коронавируса, из-за которой серьезно пошатнулось финансовое благополучие многих россиян.

Ранее в мае россиянам предрекли массовое переселение в частные дома. Глава Почта Банка Дмитрий Руденко отметил, что спрос на индивидуальное жилье растет из-за COVID-19: многие граждане получили возможность переехать за город после перехода на удаленную работу.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru