Россиянам предсказали снижение цен на отдых в Краснодарском крае

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предсказала россиянам снижение цен на отдых в Краснодарском крае. По ее мнению, путевки на Кубань станут дешевле из-за оттока туристов, сообщает радио «Говорит Москва».

По мнению Ломидзе, туристы станут реже ездить в Краснодарский край из-за принятых ограничительных мер. «Коррекция цен будет неизбежной» на черноморских курортах, подчеркнула она. Это произойдет вне зависимости от того, откроется Египет для российских путешественников или нет.

Эксперт объяснила, что в связи с изменениями правил пребывания в Краснодарском крае и въезда в него число бронирований серьезно уменьшается. «Вряд ли можно будет говорить о сохранении того объёма популярности, который ожидался в августе этого года. Цены снизятся потому, что туристов будет мало», — подчеркнула директор АТОР.

Ранее Краснодарскому краю предрекли отток туристов из-за открытия Египта. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что из-за более мягких ограничений путешествия по открытым зарубежным направлениям могут стать удобнее, чем поездка на черноморские курорты.