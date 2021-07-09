Краснодарскому краю предрекли отток туристов из-за открытия Египта

Курортам Краснодарского края предрекли массовый отток туристов из-за скорого возобновления чартерных перевозок в Египет. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на слова пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной.

Так, из-за более мягких ограничений путешествия по открытым зарубежным направлениям могут стать удобнее, чем поездка на черноморские курорты. Для въезда в Египет понадобится отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации «Спутником V», в то время как Кубань с 1 августа будет принимать только привитых туристов.

Тюрина отметила, что туроператоры будут готовы запустить продажу путевок в максимально сжатые сроки — на решение всех вопросов понадобится неделя.

Тем не менее пресс-секретарь добавила, что резкого увеличения спроса в летние месяцы ожидать не стоит — традиционно курорты Египта пользуются популярностью осенью, когда спадает сильная жара.

Ранее в июле президент России Владимир Путин отменил указ о приостановке чартерных полетов на курорты Египта. Так, соответствующий документ аннулирует действие указа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки российских граждан на территорию Египта, и от 2018 — согласно которому допускалось только регулярное авиасообщение с Египтом.