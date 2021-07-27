Из жизни
 
Последние новости
В Чечне через день после поручения Кадырова объявили о вакцинации всех взрослых
Мужчина нашел кольцо, 14 лет страдал от невезения и подкинул его полицейским
Трамп призвал вернуть власть полиции США из-за роста преступности
Появилась информация о первой беременности Пэрис Хилтон
Соратник Порошенко захотел разогнать участников Крестного хода УПЦ бензопилами
Россиянин показал гениталии полицейским в ответ на просьбу предъявить документы 
Россияне массово захотели улететь в одну открытую для привитых туристов страну
Число пострадавших в ДТП с автобусом у здания МГУ выросло до четырех
Американская гимнастка Байлз объяснила отказ выступать в многоборье на Олимпиаде
Найден новый способ получения электричества
Новости партнеров
Прослушать новость

Диетолог назвала полезные способы заготовки ягод на зиму

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stefan Tomic / Getty Images

Врач-диетолог Елена Колотилкина назвала альтернативные и полезные способы заготовить ягоды на зиму. Об этом сообщает Sibmeda.

По словам эксперта, самый распространенный способ заготовки ягод на зиму — варенье. Однако есть его без вреда для организма можно не чаще раза в неделю. Более здоровыми и правильными считаются сушка и заморозка ягод. Оба варианта просто реализовать в домашних условиях с помощью специальных сушилок и обычного холодильника с морозильной камерой.

Колотилкина рекомендовала делать ягодную пастилу. Для этого, по ее словам, нужно перемолоть плоды в мясорубке или блендере, а после выложить получившееся пюре тонким слоем на сушилку. В пастилу можно добавлять ароматные травы по вкусу, например, мяту. Хранится такая заготовка достаточно долго, но предварительно ее необходимо положить в банку или завернуть в пергаментную бумагу.

Диетолог назвала еще один способ — замораживать варенье без сахара. Для десерта подойдут любые плоды по вкусу: малина, клубника, крыжовник, смородина или жимолость. К кислым ягодам стоит добавить небольшое количество сахарозаменителя — инулин, стевию или трегалозу. Сначала нужно растолочь ягоды. Затем готовое варенье разложить в порционные пакеты или другие емкости и заморозить в морозильной камере. Перед употреблением продукт нужно заранее переложить в холодильник, лучше это сделать на ночь. Варенье можно добавлять в каши или съедать в качестве десерта.

Перед тем как полакомиться вареньем, врач советует съедать продукты с высоким содержанием клетчатки, поскольку она снизит вред от сладости. Зелень или салат из свежих овощей станут своеобразным буфером и смягчат попадание активного сахара в кровь. «Варенье можно употреблять как лакомство — на десерт в небольшом количестве. Но, как и в случае со всей "запрещенкой" — чем меньше его будет в рационе, тем лучше», — сказала Колотилкина.

Ранее сообщалось, что диетолог Ольга Деккер раскрыла опасность диеты на одних ягодах. Она считает, что при таком питании человек не получит белки и жиры, и организм не сможет построить новые клетки.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Диетолог раскрыла опасность питания одними ягодами
Врач рассказала о пользе сезонных фруктов и овощей
Диетолог раскрыла секреты употребления ягод
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 7 июня
Голландец Шульц перед судом, 1935 год

Сокровища бутлегера.

Самый богатый гангстер Нью-Йорка перед смертью закопал миллионы долларов. Их ищут до сих пор
07:0826 июля

Переехавший за границу россиянин назвал непригодившуюся там российскую привычку

15:0122 июля

Принца Гарри уличили в неуважении к Елизавете II

13:5922 июля

Выглядящий в два раза младше своего возраста бодибилдер раскрыл секрет молодости

Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
13:1722 июля

Медведица часами отчаянно пыталась разбудить погибшего под колесами медвежонка

12:0722 июля

Мужчина поймал собственное сердце на удочку и выжил

11:0022 июля

Юноша голыми руками сразился со львом и спас сестру

Из жизни00:0128 мая

Пес войны.

Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
10:0422 июля

Женщина вычислила угонщика своей машины и поймала его в салоне красоты

09:0422 июля

Вакцинация от COVID-19 принесла мужчине 74 миллиона рублей

07:0022 июля

Прожившие в браке 60 лет супруги раскрыли секрет долгих и счастливых отношений

Россия
Все материалы
Мир
Утрата ценностей.
Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
Англия — новый лидер по числу заражений коронавирусом в мире.
Почему власти снимают все ограничения в разгар пандемии?
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Все материалы
Бывший СССР
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Год назад белорусы решили устроить революцию.
Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
Все материалы
Экономика
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Газпромбанк выступил партнером нового конкурента «Яндекс Плюс»
Работай и играй.
Huawei представила в России новую линейку мониторов. На что они способны?
Запад поверил в российскую экономику и нефть
Хрупкий калий.
Почему интересы одного бизнесмена могут навредить интересам России
В правительстве рассказали о судьбе ватных палочек в России
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Все материалы
Силовые структуры
В МВД завели дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Участники первого российского «антиковидного бунта» получили реальные сроки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Отсидевшая за убийство двух сожителей россиянка зарезала нового возлюбленного
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Названа основная версия убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт похожий на Windows 11 вирус
В США назвали самую совершенную российскую подлодку
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Эксперт назвал опасную в iPhone функцию
Расслышать все.
Huawei представила в России новые беспроводные наушники открытого типа. На что они способны?
Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
В первом российском сериале для Netflix снимутся Бондарчук и Куценко
Рабы, расисты и супергерои:
20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году
Разведенная певица Адель нашла нового возлюбленного
Дядя и хрюша.
Как Николас Кейдж вновь удивляет человечество в триллере о похищении свиньи
МХАТ перенесет показы спектакля с Бузовой на неопределенный срок
«Всегда хотела быть наравне с мужчинами»
Легенда гонконгских боевиков — об экшене, безумных трюках и Джеки Чане
«Офицеры России» пожаловались в Генпрокуратуру из-за спектакля «Современника»
Все материалы
Интернет и СМИ
Вышедшая замуж в 49 лет звезда Comedy Woman рассказала о позднем материнстве
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Первый канал прокомментировал проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Названы способы защиты от нового типа мошенничества в сети
Россиян предупредили об опасности использования режима инкогнито в браузерах
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.
Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
Все материалы
Ценности
Появилась информация о первой беременности Пэрис Хилтон
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Модель сделала пластику лица и попала в реанимацию
Тонким бровям из 90-х предрекли возвращение в моду
Фанаты сравнили новую прическу Робби Уильямса с интимной стрижкой из 90-х
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Мужчина сбросил 33 килограмма за шесть месяцев и поделился своей диетой
Студентка познакомилась в интернете с настоящим нигерийским принцем и влюбилась
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Полицейские голыми руками подняли машину и спасли мать с ребенком
«Мы страдаем молча»
Трансгендеры в Азии переживают тяжелые времена. Как пандемия перевернула их жизнь?
Женщина пять лет играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот
«Даже ночью это смотрится ужасно»
Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
Все материалы
McLaren 765LT Spider стал самым быстрым родстером марки
Porsche 928: свой среди чужих, чужой среди своих
История гран-туризмо, который ставил пуристов на уши задолго до Cayenne
SsangYong разрабатывает брутальный внедорожник с дизайном в стиле Jeep
Volkswagen Taos: как Tiguan, но поменьше?
Знакомимся с самым компактным и доступным кроссовером Volkswagen
Porsche показала минивэн с вращающимся водительским креслом
Видео: самый крутой Mercedes Sprinter, роскошный, как дворец
Как вложить 16 миллионов и превратить обычный вэн в Maybach
Hyundai раскрыла дизайн нового минивэна Custo
Все материалы
Среда обитания
В России захотели ужесточить правила продажи жилья
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Неизвестные накупили в Москве дорогих квартир на 94 миллиарда рублей
Британский телеведущий поселился у коллеги Дэвида Бекхэма
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Глобальная катастрофа настигла мир раньше времени
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это таинственно, по-королевски»
Как исламская мода покоряет женщин по всему миру
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Свадьбы, похороны и медведи.
Как выглядят самые странные обычаи народов России
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
«Люди начали искать глубокие смыслы»
Как Никола-Ленивец полюбился туристам, рейверам и ценителям искусства
Российский телеканал начал съемки фильма о Дагестане
В зоопарке Новосибирска показали фото редких водоплавающих кошек
Все материалы