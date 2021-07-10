Диетолог раскрыла секреты употребления ягод

Врач-диетолог Марият Мухина раскрыла секреты употребления ягод. Специалист рассказала, с какими продуктами лучше всего они сочетаются, передает радио Sputnik.

Мухина заявила, что ягоды стоит употреблять в пищу вместе с молочным белком на завтрак, поскольку они хорошо сочетаются с казеином. Она отметила, что во многие блюда высокой кухни добавляют ягоды вместе со сливками или сменой, а также их используют при подаче сырных тарелок.

«Есть еще такая модная тенденция – ягоды в десертном сочетании с яичным белком, когда безе, то есть взбитый белок яйца, мешают с различными ягодами. Получается вкусный и полезный десерт», — объяснила диетолог.

Эксперт подчеркнула, что сочетание ягод с творогом является лучшим. Оно не только помогает усваивать белок, но и другие полезные микроэлементы. Творог также богат триптофаном — аминокислотой, из которой позже синтезируется серотонин или «гормон счастья».

Диетолог добавила, что ягоды также содержат ароматические вещества и эфирные масла, которые «очень мощно увеличивают» активность лимбической системы, отвечающей за эмоции человека. Благодаря ее взаимодействию возникает «вкусовой оргазм», — заключила Мухина.

Ранее медик перечислила лучшие продукты для перекуса. По мнению диетолога Марины Макиши, в перекусе должен присутствовать белковый продукт: например, молоко, но взрослым людям лучше отдать предпочтение кефиру, йогурту или ряженке.

