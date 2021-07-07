Диетолог объяснила преимущество вишни перед черешней

Диетолог Светлана Фус сравнила пользу вишни и черешни. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По мнению эксперта, у вишни есть важное преимущество перед черешней. Обе ягоды содержат большое количество ценных нутриентов, однако у вишни богаче витаминно-минеральный состав, а сахара в два раза меньше, чем в черешне. Также вишня отличается наиболее низким среди фруктов гликемическим индексом, а ее терпкие сорта содержат мелатонин — гормон, нормализующий работу эндокринной системы.

Фус объяснила, что в свежем виде и вишня, и черешня имеют примерно одинаковую калорийность — порядка 50-62 калорий на 100 граммов. Они положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень кровяного давления и риск возникновения тромбоза. Кроме того, потребление свежих ягод нормализует уровень холестерина в крови, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и полезно для волос и ногтей.

Ранее сообщалось, что в США диетологи назвали семь невероятных свойств черешни. Например, ягоды продлевают молодость и улучшают сон.