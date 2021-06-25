Из жизни
 
Последние новости
Байден оценил приговор убившему Джорджа Флойда экс-полицейскому
Илон Маск пошутил про вторжение в Россию
Российские суды начали использовать искусственный интеллект
Раскрыты опасности легализации биткоина
Украинский самолет снес забор в аэропорту Великобритании
Разведка США рассказала об угрожающих нацбезопасности страны НЛО
Во Франции погиб человек в результате стрельбы на футбольном матче
Ивлеева приобрела куртку стоимостью больше миллиона рублей
В ВОЗ назвали самый заразный штамм коронавируса
Меркель предложила новый формат переговоров ЕС с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Диетологи назвали семь невероятных свойств черешни

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Uunsplash

Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что в одной чашке черешни — полтора грамма белка, три грамма клетчатки и масса витаминов и питательных веществ. Также ягоды продлевают молодость и улучшают сон, пишет портал Women's Health со ссылкой на диетологов.

Рассказывая о невероятных свойствах ягод, диетологи первой назвали способность черешни предотвращать появление морщин. Ягода богата витамином С (10 миллиграммов на чашку) и другими антиоксидантами, которые подавляют воспаление и окислительный стресс в организме. «На клеточном уровне окислительный стресс — это процесс, который повреждает клетки и, возможно, ДНК», — объяснила Саманта Кассетти (Samantha Cassetty), доктор медицинских наук, эксперт по питанию и здоровью и соавтор книги «Сахарный шок» (Sugar Shock).

Ягоды могут помочь снизить риск развития рака. Сладкая черешня содержит полифенолы — полезные соединения, которые могут оказывать противораковое действие. В 2019 году в журнале Nutrition and Cancer описывали опыт лечения клеток рака молочной железы экстрактом темной черешни в лаборатории — он подавлял рост раковых клеток на 50 процентов. Другое исследование, опубликованное в Journal of Functional Foods в 2020 году, показало, что экстракт темной черешни препятствует росту клеток рака.

«Если вы подвержены риску некоторых видов рака, диета с антиоксидантами, такими как фенольные соединения, возможно, поможет, потому что эти соединения могут бороться со свободными радикалами, которые наносят вред организму», — пояснила диетолог Кери Ганс (Keri Gans), автор книги «Диета небольших изменений» (The Small Change Diet). Ягоды вряд ли избавят от риска развития рака, но регулярное употребление их может снизить эту вероятность наравне с другими мерами профилактики, такими как регулярные физические упражнения и отказ от курения.

Еще одно свойство черешни — снижать кровяное давление, которое может стать причиной сердечного приступа или инсульта. «Черешня богата защитными полифенольными соединениями, которые связаны с улучшением уровня кровяного давления. Эти соединения увеличивают выработку оксида азота и улучшают функцию клеток, которыми выстланы кровеносные сосуды», — добавила Кассетти.

Также черешня замедляет снижение когнитивных способностей. Благодаря антоцианам, полифенольным антиоксидантам, которые придают ей темно-красный цвет, ягоды улучшают функции мозга и память. Они снижают воспаление и противодействуют окислительному стрессу в мозге, из-за которых повышается риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции.

Ягоды могут снижать риск сердечного приступа, которому способствует хроническое воспаление и бляшки в кровеносных сосудах, из-за чего приток крови снижается, артерии затвердевают. Антиоксиданты в ягодах расслабляют сосуды, снижают воспаление и давление, защищают кровеносные сосуды от образования бляшек.

Ягоды помогают и в борьбе с диабетом второго типа. Полифенолы в черешне улучшают чувствительность к инсулину, так что глюкоза может поглощаться клетками и использоваться для получения энергии.

Наконец черешня помогает уснуть и лучше выспаться, благодаря мелатонину, гормону, который контролирует цикл сна и бодрствования. Исследования показывают, что у людей с бессонницей более высокий уровень окислительного стресса, поэтому возможно, антиоксиданты, содержащиеся в черешне, помогают противостоять этому воздействию, и нормализуют сон, считают диетологи.

Ранее врач назвал помогающую сохранить молодость и защищающую от рака ягоду. Врач и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург назвали несколько полезных свойств смородины. В частности, они отметили, что эта популярная садовая ягода помогает сохранить молодость и защищает от меланомы — одного из видов рака кожи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
7 Things You Never Knew About Sweet Cherries
Диетолог перечислила помогающие спастись от жары продукты
Врач объяснил способность черешни снижать риск рака
Агроном дал советы по выбору самой вкусной клубники и черешни
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13:2422 июня

Мужчина сбросил 90 килограммов и пожалел

12:1422 июня

Акула-людоед целиком проглотила буревестника и попала на видео

11:0522 июня

Женщина выгнала зятя из дома за срыв помолвки ее дочери

Из жизни00:01 9 мая

Безупречный воин.

Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
10:0922 июня

Лев устроил засаду на леопарда и попал на видео

08:5922 июня

Мужчина чуть не выбросил на помойку ключ к богатству

07:0022 июня

Сто долгожителей раскрыли секреты долголетия

Из жизни00:01 7 мая

72 дня в вечности.

49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
05:0022 июня

Диетолог дала советы по борьбе с тягой к сладкому

02:0022 июня

Учительница попала в тюрьму за секс с учеником и обвинила его в домогательствах

20:0521 июня

Бармен нашел хитрый способ спасти девушек от приставаний назойливого мужчины

Россия
Власти Москвы запланировали привить два миллиона человек к 15 июля
Синоптики объяснили опасность сухих гроз
«Охотнее доверяют соседке, чем врачу»
Коронавирус в России бьет рекорды. Что об этом говорят врачи?
Москвич случайно угнал автомобиль со спящим пассажиром
«Жара не страшна».
Как Московское метро делает поездки комфортными в аномальную погоду
В СПЧ высказались против обязательной вакцинации россиян
«Самые знатные купания были при Брежневе»
 
Все материалы
Мир
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Российские моряки применили оружие против британского эсминца.
Что известно об инциденте в Черном море?
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
Власти приструнили металлургов после «нахлобучивания»
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Топ-менеджер Toshiba ушел с поста из-за «восстания» недовольных
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Переводы за рубеж станут дороже для россиян
«Большая часть этого трудного пути уже пройдена».
Генеральный директор Biocad о компании, которой в этом году уже 20 лет
МТС вышла на второе место по числу абонентов фиксированного интернета
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
«История ужаса и мук человеческих»
Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Ксения Бородина подала на развод
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Российский ведущий поддержал выступившего против вакцинации Бероева
Российские выпускники первыми услышат новый трек SLAVA MARLOW
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Названо количество не получивших QR-коды вакцинированных россиян
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Крыму
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Россиянка отправилась на отдых в Абхазию и погибла
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Власти разъяснили правила приема привитых иностранной вакциной на Кубани
Первый регион России разрешил приезжать на отдых привитым иностранной вакциной
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Невеста поделилась способами сэкономить на свадьбе и получила угрозы убийством
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Худеющая девушка каждый день снимала видео в нижнем белье и показала результат
Девушка не пила 21 день и рассказала о неожиданных последствиях воздержания
Человек-паук пришел на службу к Папе Римскому
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Все материалы
В Германии выставили на продажу советский УАЗ-469
Как и из чего собирают роскошные седаны Aurus
Что общего с маршруткой у отечественного седана за 18 миллионов рублей
Из календаря Формулы-1 исчез российский флаг
Всё про новый кроссовер Infiniti QX60
Много фотографий и подробностей о семиместном японском кроссовере нового поколения
Среднемоторный Dodge Charger из «Форсажа» сертифицировали для обычных дорог
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
Выбраны самые известные автомобили нового дизайнера Dacia
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В Уфе рассказали о подготовке к фестивалю «Сердце фольклориады»
В Казани раскрыли праздничную программу Сабантуя
Пробегающий вдоль дороги под Екатеринбургом лосенок попал на видео
Церемонию открытия якутского праздника Ысыах Олонхо проведут в онлайн-формате
Названы бюджетные направления для путешествий на поезде по России в июле
Россиянин из-за травмы переключился с MMA на выпечку и основал бизнес
В Екатеринбурге откроется филиал «Эрмитажа»
Все материалы