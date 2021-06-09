Врач объяснил способность черешни снижать риск рака

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург рассказали о полезных свойствах вишни и черешни. В эфире программы «О самом главном» они также объяснили, как эти ягоды способны снижать риск возникновения онкологических заболеваний. Выпуск опубликован на YouTube.

Говоря о пользе вишни и черешни, Агапкин и Гинзбург отметили, что ягоды обладают омолаживающим действием и содержат мелатонин — гормон, который помогает засыпать и улучшает качество сна. По словам Агапкина, стакан вишневого или черешневого сока, выпитый за полчаса до сна, дает достаточно высокую концентрацию мелатонина и обладает снотворным действием.

Гинзбург добавил, что мелатонин важен не только для сна. «Людям, у которых все хорошо с мелатонином, не приходится страдать, например, от гипертонии. У них чаще нормальный вес, а не избыточный», — подчеркнул доктор.

Кроме того, специалисты сообщили о том, что вишня и черешня благодаря противовоспалительному действию способны снижать риск возникновения рака, так как онкологические заболевания нередко связаны с системными воспалениями.

«Дело в том, что опухоль на ровном месте не возникает. Например, нужно воспаление. Нужна стимуляция сосудистого роста, чтобы сосуды проникали в опухоль и она получала питание для роста. Нужно подавление иммунитета. Вишня и черешня содержат витамины и минералы, которые оказывают противовоспалительное действие», — заключил доктор.

Ранее Гинзбург рассказал в эфире «России 1» о пользе клубники. По словам врача, ее употребление снижает риск возникновения определенных заболеваний, в том числе инфаркта, инсульта и нескольких видов рака. Кроме того, эта ягода укрепляет иммунитет.