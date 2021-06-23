Врач назвал помогающую сохранить молодость и защищающую от рака ягоду

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург назвали в эфире программы «О самом главном» несколько полезных свойств смородины. В частности, они отметили, что эта популярная садовая ягода помогает сохранить молодость и защищает от меланомы — одного из видов рака кожи. Выпуск передачи опубликован на YouTube.

«Старение связано с хроническим вялотекущим симптомным воспалением, а смородина содержит очень много противовоспалительных факторов», — объяснил Гинзбург. Он сообщил, что смородина, как и другие ягоды, может запускать процесс самоочищения клетки, что также помогает бороться со старением.

Агапкин в свою очередь добавил, что она благотворно влияет на состояние кожи. «Смородина за счет высокой концентрации витамина С усиливает синтез коллагена и, как следствие, способствует исчезновению морщин», — подчеркнул специалист.

Кроме того, врачи отметили, что смородина тормозит активность меланоцитов — если она становится чрезмерной, эти клетки могут стать причиной меланомы. Ягода также помогает бороться с зубным налетом и содержит очень много витамина С: суточную потребность организма в нем закрывает всего одна столовая ложка черной смородины.

Ранее Сергей Агапкин и подолог Надежда Набатникова в программе «О самом главном» рассказали, как цвет ногтей может свидетельствовать о некоторых опасных заболевания, в том числе о раке.