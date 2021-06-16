Врач назвал способ диагностировать рак по цвету ногтей

Ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин и подолог Надежда Набатникова рассказали о том, как цвет ногтей может свидетельствовать о некоторых опасных заболевания, в том числе об онкологии. Выпуск программы опубликован на YouTube.

В программе отметили, что черный цвет ногтя — это не всегда последствие механической травмы. Иногда он обусловлен отложением меланина, которое свидетельствует о таких заболеваниях, как невус и меланома. Врачи отметили, что при онкологическом заболевании поврежденным выглядит не только сам ноготь, но и кожа вокруг него. В то же время они подчеркнули, что иногда потемнение ногтевой пластины может быть реакцией на антибиотики и ультрафиолетовое излучение.

Специалисты также назвали несколько других заболеваний, которые можно диагностировать по цвету ногтей. Желтизна ногтей на руках и ногах, по мнению Агапкина и Набатниковой, может говорить о проблемах с печенью. Однако желтый цвет ногтевой пластины нередко встречается и у заядлых курильщиков.

Голубой цвет ногтей, по словам медиков, является признаком проблем с легкими или сердцем, а зеленый— бактериальной или грибковой инфекции. Слоящиеся ногти могут свидетельствовать о сахарном диабете, анемии или заболеваниях щитовидной железы. Кроме того, о заболеваниях щитовидной железы, по мнению докторов, говорят продольные полоски на ногтях.

Ранее доктор Агапкин и врач Михаил Гинзбург рассказали о полезных свойствах вишни и черешни. Также они объяснили, как эти ягоды способны снижать риск возникновения онкологических заболеваний.