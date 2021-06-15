Малышева развеяла мифы о способах борьбы с комарами

Телеведущая Елена Малышева развеяла несколько мифов о популярных способах борьбы с комарами. В эфире программы «Жить здорово!» она перечислила ряд неэффективных методов, а также рассказала, что на самом деле помогает защититься от укусов. Выпуск опубликован на официальном сайте Первого канала.

В программе отметили, что использование ламп и свечей, на свет которых летят комары, является одним из наименее действенных способов борьбы с ними. Он не работает ни в закрытых помещениях, ни на открытом воздухе, подчеркнули в передаче.

Елена Малышева и ее соведущий Дмитрий Шубин добавили, что ультразвуковые приборы для отпугивания насекомых тоже не до конца защищают от укусов. «Этот метод муссируется давно. Да, помогает, да, защищает, но на 100 процентов он не защищает», — объяснила доктор биологических наук Людмила Ганушкина.

Еще одним мифом врачи посчитали утверждение, что от комаров могут спасти ароматические масла. По словам Ганушкиной, расставлять емкости с ними, надеясь защититься от укусов, абсолютно бесполезно. Не поможет и употребление цитрусовых в пищу. Доктор биологических наук уточнила, что они не делают человеческую кровь менее привлекательной для комаров.

Эффективными способами в передаче назвали использование фумигаторов и репеллентов. Ведущие обратили внимание на то, что фумигаторы эффективны в закрытых помещениях, а действие репеллентов ограничено по времени. Более того, репелленты смываются водой и потом, поэтому средства необходимо наносить каждые два-три часа, строго следуя инструкции.

Телеведущие объяснили, что кусают только самки комаров, так как им необходимы полезные вещества, то есть белок, содержащийся в человеческой крови. Врачи также предупредили, что комариные укусы могут быть опасны, так как эти насекомые являются переносчиками различных инфекций.