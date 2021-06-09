Малышева раскрыла самый эффективный способ борьбы с мозолями

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о причинах появления сухих мозолей на ногах и способах их лечения. Гости программы «Жить здорово!» проверили и продемонстрировали самые эффективные методы борьбы с этой проблемой. Выпуск был опубликован на официальном сайте «Первого канала».

Елена Малышева и ее соведущие, Герман Гендельман и Андрей Продеус, объяснили, что сухая мозоль — избыточная продукция поверхностных клеток кожи, которая появляется для защиты нижних слоев дермы от перегрузки. Причиной возникновения сухих мозолей может стать как неудобная обувь, так и сахарный диабет. В первом случае при воздействии на мозоль возникают болезненные ощущения, во втором — нет.

Первым способом лечения сухих мозолей назвали использование механических средств, например, мочалки или пемзы. Второй способ, по мнению Малышевой, Гендельмана и Продеуса, намного эффективнее первого, он заключается в кислотном пилинге ног. Кислоты размягчают мозоли и позволяют бесследно избавиться от нароста в течение нескольких дней. Лучше всего с проблемой справляется салициловая кислота, пластыри или специальные косметические носки с ее содержанием. Они эффективно воздействуют на кожу, отметили ведущие.

Носки с салициловой кислотой больше всего подходят тем, кто страдает от мозолей на пятках, ведь в этом месте зачастую поврежден большой участок кожи. Однако несмотря на безупречный результат после применения, врачи не рекомендовали использовать это средство чаще одного раза в три недели. Пластыри понадобятся людям, страдающим от сухих мозолей на пальцах.

Ранее Елена Малышева в программе «Жить здорово!» развеяла мифы о загаре. Телеведущая рассказала, что автозагар не может защитить от солнечных лучей, употребление моркови не влияет на цвет и интенсивность загара, а солярий не безопаснее солнечных лучей. Малышева также объяснила, что защищаться от воздействия ультрафиолета нужно людям и со светлой, и с темной кожей.