Малышева описала неожиданный эффект виагры

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущий доктор Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» назвали виагру действенным средством не только для улучшения потенции, но и для лечения легочной гипертонии. Выпуск, в котором она описала неожиданный эффект препарата, опубликован на сайте Первого канала.

Гость передачи рассказал Малышевой и Гандельману, что его мать страдает сердечной недостаточностью, и добавил, что для снижения высокого давления врач прописал женщине виагру. Зритель задал докторам вопрос о том, насколько эффективен такой способ лечения.

Кардиолог-реаниматолог Гандельман объяснил, что врач поступил верно. Он отметил, что для лечения легочной гипертонии применяется силденафил, вещество, более известное как виагра. Лекарство расширяет сосуды по всему телу, особенно легочные артерии, и снижает давление.

По словам Малышевой, исторически силденафил изобрели для того, чтобы бороться с симптомами сердечной недостаточности. Улучшение потенции оказалось побочным эффектом лекарства.

Ранее Малышева рассказала о средствах для избавления от сухих мозолей на ногах, среди них были специальные носки и пластыри с кислотным действующим веществом.