Агроном дал советы по выбору самой вкусной клубники и черешни

Агроном Владимир Викулов дал советы, как выбрать самую вкусную клубнику. Он напомнил, что сезон этих ягод подходит к своему пику, поэтому предложений появляется все больше, передает радио Sputnik.

«Здесь основная проблема вкуса, качества, степени зрелости. Ягоды эти очень скоропортящиеся, счет идет буквально на часы, поэтому лучше покупать ягоды, выращенные рядом. Ягоды не должны быть мятыми, лучше, если они будут упакованы в небольшие коробки», — пояснил эксперт.

Он добавил, что вкус клубники зависит от погоды, если она выращивалась в пасмурных или дождливых условиях, плоды окажутся менее качественными. В том случае, когда температура воздуха не очень жаркая, с хорошим перепадом ночных температур, в ягоде накопится необходимое количество витаминов, сахаров.

Викулов уверен, что сейчас погода говорит о созревании вкусной и хорошей клубники. Он также порекомендовал пока не спешить с покупкой черешни. Ее сезон начнется через одну-две недели, основные сорта созревают позже. Агроном посоветовал обращать внимание на плодоножку: если она зеленая, плоды собраны совсем недавно, а когда начинает темнеть и сморщиваться, ягода будет хуже по качеству.

Ранее агроном Михаил Воробьев дал россиянам советы по выбору клубники. Он уверен, что качественную и вкусную ягоду можно приобрести даже в запечатанной упаковке, если ее нельзя попробовать и понюхать. Специалист порекомендовал внимательно осмотреть товар и не брать зеленоватые ягоды, поскольку они неспелые. Он также посоветовал брать на рынок бутылку воды и промывать ягоды перед дегустацией.