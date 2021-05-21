Россиян предупредили об опасности несезонных арбузов

Несезонные арбузы лучше не покупать, потому что за рубежом, откуда их привозят, может быть неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Об этом россиян предупредила врач-диетолог Анна Белоусова в разговоре с телеканалом «Звезда».

По ее словам, покупатель не может быть уверен в качестве арбузов, которые появляются на прилавках до июля.

«Сейчас можно побаловать себя арбузом, но лишь в небольшом количестве», — сказала диетолог.

Кроме того, Белоусова отметила, что в любом случае нужно соблюдать осторожность и иметь под рукой активированный уголь. По словам специалиста, сезон арбузов начинается в конце июля — начале августа. Самое лучшее время для них — в сентябре.

Ранее агроном Михаил Воробьев дал советы по выбору клубники. По словам специалиста, купить спелые и вкусные ягоды можно даже в упаковке.