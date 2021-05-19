Россиян предупредили об опасности минеральной воды

Минеральная вода в больших количествах может быть опасна для здоровья из-за содержащихся в ней растворенных солей. Об этом в разговоре с РИА Новости россиян предупредила микробиолог и преподаватель биохимии Валентина Скороход.

По ее словам, при ежедневном употреблении одной только минералки возможно нарушение водно-солевого обмена в организме. Вначале это проявляется в виде отеков, позже у человека образуются песок и камни в почках.

Детям и взрослым полезно выпивать в день около 200 миллилитров минеральной воды, обогащенной магнием, так как в обычной питьевой воде этого минерала содержится недостаточно.

Врач-диетолог Сергей Обложко ранее говорил, что столовую минералку хорошо пить в жаркую погоду, когда человек испытывает повышенную жажду и теряет электролиты. При этом полностью заменять ею питьевую воду нельзя. Медик отметил, что лечебную воду необходимо пить дозированно и только по назначению специалиста.