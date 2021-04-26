Диетолог рассказал о способной навредить воде

Врач-диетолог Сергей Обложко в интервью радио Sputnik назвал полезную питьевую воду, которая может быть вредна для организма.

Так, столовые минеральные воды рекомендуют пить в жаркое время года, когда человек испытывает повышенную жажду и теряет электролиты. По словам специалиста, такая вода восполняет дефицит электролитов и позволяет лучше утолить жажду. Однако она не заменяет питьевую из-за того, что она другим образом всасывается в кишечнике.

Кроме того, специалист отметил, что для ежедневного употребления подходят столовые минеральные воды, однако не стоит увлекаться лечебными. Такую воду рекомендуется пить дозированно и только по назначению специалиста.

Ранее врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский назвал идеальную жидкость для запивания еды. По его словам, лучшая жидеость — это вода комнатной температуры. Ее можно пить до, во время и после приема пищи. Другим полезным напитком Бобровский назвал чай, если речь идет о травяном, зеленом или черном чае без сахара.