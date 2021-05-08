Российские ученые нашли заменяющее антибиотики вещество в инжире

Российские ученые из Воронежского и Казанского госуниверситетов, а также Санкт-Петербургского электротехнического университета обнаружили необычное вещество в инжире. Об этом пишет РИА ФАН.

Речь идет о фицине — веществе, заменяющем антибиотики. Исследователи опробовали его на лабораторных крысах и выяснили, что оно помогает залечить раны. Так, фицин добавляли в мази и гели и накладывали их части грызунов. Позднее их раны заживали в полтора раза быстрее, чем у тех, кому не наносили вещество.

14 февраля эндокринолог Екатерина Трошина посоветовала продукты питания, помогающие бороться с нехваткой дофамина, которая может вызвать у человека неуверенность в себе. Врач объяснила, что люди чувствуют себя несчастными и недостаточно любимыми при низком уровне некоторых гормонов.

Чтобы компенсировать нехватку, Трошина посоветовала есть авокадо, рыбу, сыр, шоколад, инжир, финики, томаты и молоко. Кроме того, «продуктами счастья» можно назвать цитрусовые, бананы, клубнику, ананас, смородину.