Ученые нашли психоделики без галлюциногенного эффекта для лечения депрессии

Ученые из Калифорнийского университета определили психоделик, который может ускорить процесс лечения психических расстройств, включая депрессию, не вызывая при этом галлюцинаций. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно исследованию, особый интерес ученых вызвало ранее не изученное негаллюциногенное соединение AAZ-A-154. Его свойства проверили в исследованиях на животных, и оно оказало влияние, аналогичное влиянию классических галлюциногенных психоделиков.

«Препарат в настоящее время проходит испытания на безопасность, перед тем,как попасть на ранние стадии испытаний на людях», — заявил Дэвид Олсон (David Olson), доцент кафедры химии Калифорнийского университета.

Психоделик — это лекарственный препарат на основе наркотического вещества, изменяющего сознание. Исследователи стремятся использовать терапевтический потенциал психоделиков для лечения депрессии и посттравматического расстройства. В то время как нейролептики обычно работают, изменяя химический состав мозга, психоделики способствуют пластичности нейронов, по сути позволяя мозгу перестраиваться.

Издание указывает, что ученые из лондонского Имперского колледжа ранее обнаружили эффективность «волшебных грибов», содержащих псилоцибин, при лечении среднего и тяжелого депрессивного расстройства.

Ранее диетологи назвали продукты для борьбы с депрессией. Среди повышающих настроение продуктов специалисты назвали темный шоколад, жирную рыбу и яичные желтки.