Россиянам дали советы по выбору клубники

Агроном Михаил Воробьев дал россиянам советы по выбору клубники. Он уверен, что качественную и вкусную ягоду можно приобрести даже в запечатанной упаковке, если ее нельзя попробовать и понюхать, передает радио Sputnik.

Специалист порекомендовал внимательно осмотреть товар и не брать зеленоватые ягоды, поскольку они не спелые. Производители иногда собирают их существенно недозрелыми вы надежде на то, что при транспортировке клубника успеет созреть.

«Клубника должна быть полностью покрасневшей, а не зеленой. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший», —подчеркнул Воробьев.

Агроном также порекомендовал взять с собой на рынок бутылку воды и промывать ягоды, которые предложит продавец для дегустации. Он предупредил, что даже на красивой и хорошей на вид клубнике могут быть болезнетворные бактерии, ведь «неизвестно, какими руками ее собирали».

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе клубники: ее употребление снижает риск возникновения определенных заболеваний, в том числе нескольких видов рака.