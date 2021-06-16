Диетолог назвала самые полезные продукты для эффективной работы на удаленке

Диетолог Эдвания Соарес (Edvania Soares) назвала самые полезные продукты для повышения эффективности работы в домашней обстановке. Ее советы публикует Mediarun Search.

Соарес рассказала, что главные проблемы у работающих на удаленке связаны с потерей концентрации и повышением нервозности. Домашняя обстановка способствует тому, что человек часто отвлекается на внешние раздражители. Его внимание легко рассеивается, что, в свою очередь, ведет к стрессовым ситуациям.

Для повышения внимания диетолог посоветовала есть бананы, нут и фасоль, а также семена масленичных культур — например, подсолнуха или тыквы. Эти продукты содержат триптофан и теанин, которые помогают лучше сконцентрироваться на конкретной задаче.

Для снижения уровня стресса Соарес рекомендует есть малину и другие ягоды. Кроме того, она напомнила, что ромашковый чай и авокадо также способствуют избавлению от стресса. Эти продукты снижают уровень кортизола — гормона, который отвечает за стрессовые реакции организма.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала стимулирующие работу мозга продукты. Она отметила, что в еде должно быть достаточное количество холина. Его много в яичном желтке, мясе, овсянке и цветной капусте.