Диетологи назвали полезные и вкусные альтернативы утреннему кофе

Диетологи назвали напитки, которые способны заменить утренний кофе. Их советы приводит сайт Well and Good.

Нутрициолог Кери Ганс (Keri Gans) отметила, что несмотря на то, что у кофе много полезных свойств, он может вызывать проблемы с пищеварением или нервное перевозбуждение. Она дала совет найти напитку полезную и вкусную альтернативу.

Ганс предлагает заменить традиционный утренний напиток японским чаем матча или любым другим зеленым чаем. В отличие от кофе, чай не вызывает нервозности и бессонницы, так как содержит теанин, нейтрализующий негативные эффекты кофеина.

Хорошим заменителем кофе может стать и белый чай, так как он содержит антиоксиданты и полифенолы, которые помогают бороться с воспалительными процессами и замедляют старение. «Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина», — утверждает диетолог Лорен Минчен (Lauren Minchen).

Также кофе, по словам Минчен, хорошо заменяет красный чай ройбуш. Он выводит из организма щавелевую кислоту, оседающую в почках и способную вызвать мочекаменную болезнь.

Ганс рекомендует заменить обычный кофе грибным. Такой напиток поможет побороть тягу к кофе, так как готовится из лечебных грибов и по вкусу мало отличается от настоящего кофе, но содержит минимум кофеина. Кроме того, содержащиеся в грибном кофе адаптогены помогут защитить организм от стресса.

Ранее диетолог назвал опасные для употребления на голодный желудок напитки. По его словам, по утрам можно пить воду, однако все остальные напитки допустимо употреблять натощак с оглядкой на состояние своего здоровья.