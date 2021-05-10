Диетолог назвал опасные для употребления на голодный желудок напитки

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik назвал опасные для употребления на голодный желудок напитки.

По его словам, по утрам можно пить воду, однако все остальные напитки допустимо употреблять натощак с оглядкой на состояние своего здоровья, так как некоторые из них могут раздражать желудок или способствовать резкому подъему уровня сахара в крови.

Так, например, кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли. Специалист отметил, что после приема пищи этот орган лучше защищен. «При условии, если желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком», — добавил врач.

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