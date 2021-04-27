Врач назвала легкий способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

Врач-диетолог Людмила Бабич назвала легкий способ побороть бессонницу. Чтобы быстрее засыпать и лучше высыпаться, специалист советует исключить из вечернего рациона ряд продуктов, пишет информационный портал «Голос UA».

Прежде всего, Бабич не рекомендует ужинать после шести вечера. По ее словам, для вечерней трапезы стоит выбирать низкокалорийные полезные продукты, даже если у человека нет проблем со сном. Эксперт напомнила, что некоторые продукты мешают полноценно выспаться, поскольку, помимо прочего, возбуждают нервную систему и бодрят.

Бабич призывает отказаться перед сном от крепкого чая, кофе и шоколада, стимулирующих центральную нервную систему. Кроме того, не стоит есть продукты, богатые витамином С, так как они могут придать бодрости и помешать быстро уснуть. В вечернее время также не рекомендуется есть жирное, копченое и слишком острое, поскольку для переваривания такой пищи организм тратит много сил.

Еще одним продуктом, тяжелым для переваривания, считается мясо, особенно красное. Бабич советует потреблять говядину, телятину и свинину исключительно до или во время обеда. «Но никак не позже, — подчеркивает Бабич. — Иначе желудку и печени придется всю ночь трудиться».

В список запрещенных для вечерней трапезы продуктов также попали лук, чеснок и острые специи, которые разжигают аппетит, бодрят. Кроме того, острая и пряная пища может задерживать жидкость в организме, из-за чего человек рискует проснуться с отекшим лицом.

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