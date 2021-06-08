Врачи и диетологи предупредили о вреде газировки для мозга

Врачи и диетологи предупредили о вреде газированных напитков для мозга. Об этом пишет издание Eat this, not that!

По словам американского диетолога Бриттани Любек (Brittany Lubeck), газированные напитки с кофеином могут вызывать привыкание. «Постоянное употребление кофеина, содержащегося в газированной воде, может привести к химическим изменениям в мозге, из-за которых вам и вашему мозгу будет хотеться пить ее снова и снова», — объясняет она.

Газировка с кофеином отрицательно сказывается и на сне, предупреждает британский врач Крис Эйри (Chris Airey). Исследование, опубликованное в 2017 году в научном журнале Sleep Health, связывало низкую продолжительность сна с употреблением значительного количества газированных напитков, которые содержат кофеин.

Газированные напитки без кофеина также могут быть вредны. Американский трофолог (специалист по науке о пище) Эмили Нобл (Emily E. Noble) утверждает, что у людей, которые в детстве злоупотребляли сладкой газировкой, позднее могут начаться проблемы с памятью.

Диетическая газировка без сахара ничем не лучше. «Исследование 2017 года завершилось выводом, что употребление диетических газированных напитков связано с увеличенным риском инсульта и деменции», — говорит американский диетолог Холли Клеймер. Согласно работе, опубликованной в научном журнале Stroke, у людей, предпочитавших газированные напитки с сахарозаменителями, в три раза чаще бывают инсульт и болезнь Альцгеймера.

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