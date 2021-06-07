Диетолог назвал опасные при похудении фрукты и ягоды

Врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев назвал ягоды и фрукты, которые могут представлять опасность при похудении. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам специалиста, к этой категории относятся виноград, 100 граммов которого содержат 63 килокалории, и бананы, содержащие 100 килокалорий на 100 граммов. Они очень калорийны и потому могут помешать сбросить вес.

Страдающим от избыточного веса и диабета рекомендуется употреблять бананы в меньшем количестве и отдавать предпочтение зелено-желтым бананам, то есть немножко недозревшим, потому что они содержат больше пищевых волокон и клетчатки Виктор Жиляев диетолог, эндокринолог

Жиляев посоветовал людям, которые желают похудеть, съедать не более одного банана в день и перейти на темный виноград, содержащий меньше калорий, чем другие сорта.

Ранее австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд (Laura Ford) развеяла мифы о похудении и здоровом питании. Помимо прочего, врач заявила, что углеводы необходимы для организма, поэтому нельзя полностью отказываться от них ради стройной фигуры.