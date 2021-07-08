Шеф-повар рассказал о правилах выбора самых вкусных ягод

Шеф-повар Александр Бурлов объяснил, как правильно выбирать сезонные ягоды. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт рассказал, что при выборе черешни нужно обращать внимание на ее ножку: если она зеленая, то ягода спелая и вкусная. Если же ножка уже не зеленая и слишком легко отделяется от черешни, то ягода переспела. Самым вкусным сортом, по его словам, считается азербайджанская черешня, а армянские сорта — самые кислые и лучше всего подходят для приготовления соусов и компотов.

Летом начинается сезон еще одной ягоды — крыжовника. Бурлов утверждает, что определить спелый плод можно по коричневому цвету. Хранить урожай можно не в холодильнике, а при комнатной температуре, чтобы он дозревал.

Клубнику Бурлов рекомендует выбирать по цвету и внешнему виду: вкусная и сочная ягода должна быть насыщенного цвета, целой и с яркой и плотной ножкой. С малиной нужно придерживаться того же принципа и обращать внимание на плотность ягоды и наличие дефектов. Есть малину лучше всего с куста, поскольку собранный урожай быстро портится.

Голубику шеф-повар советует промывать в горячей воде: он считает, что так раскрывается вкус ягоды. Употребление голубики способствует снижению уровня холестерина в крови и повышению концентрации внимания. Однако диетологи не рекомендуют съедать больше 100 граммов ягоды в сутки.

Ранее диетолог объяснила преимущество вишни перед черешней. Так, вишня отличается наиболее низким среди фруктов гликемическим индексом.