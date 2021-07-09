Диетолог перечислила лучшие продукты для перекуса

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что перекус нужно устраивать один-два раза в день. Эксперт перечислила лучшие продукты для этого приема пищи, сообщает «Москва 24».

По мнению медика, в перекусе должен присутствовать белковый продукт: например, молоко, но взрослым людям лучше отдать предпочтение кефиру, йогурту или ряженке. Специалист добавила, что с кисломолочными продуктами хорошо сочетаются фрукты.

Наиболее полезными фруктами для организма являются цитрусовые, киви и сливы. На перекус также можно выбирать яблоки, поскольку они богаты полезными пектинами, которые поддерживают иммунитет. Однако порция фруктов по весу не должна превышать 300 граммов. При этом перекусы в виде овощей диетолог разрешила не считать.

«Овощи где-то на 80% состоят из воды, то есть наш организм еще оттуда и воду берет. Это важно, и особенно для тех, кто в течение рабочего дня забывает попить. Тем более из овощей мы получаем жидкость в той форме, в которой она очень хорошо усваивается организмом вместе с минеральными солями и клетчаткой», — объяснила Макиша.

Диетолог призвала отказаться от сладостей на перекус, особенно натощак. Чашка кофе с конфетами заметно увеличивает уровень глюкозы в крови, а также повышает риск развития сахарного диабета. Особенно это касается людей старше 40 лет, предупредила специалист.

Ранее диетологи объяснили влияние неправильного завтрака на фигуру. Так, не стоит употреблять пищу, состоящую только из простых углеводов.