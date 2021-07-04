Назван способ быстро похудеть без диет

Ведущий диетолог Индии Руджута Дивекар назвала способ быстро и легко похудеть без диет. Ее слова приводит «Пятый канал».

Как считает специалист, еда всегда должна быть питательной, и секрет результативного сброса веса заключается в правильных пропорциях и манере приема пищи.

По мнению диетолога, необходимо внимательно относиться к употребляемой в течение дня пище. Так, еда должна быть питательной, сбалансированной и разнообразной, а порция — небольшой. Сделать ее таковой поможет правильный способ пережевывания: рекомендуется обедать не спеша, тщательно разжевывая каждый кусочек. Это поможет исключить переедание и поспособствует усвоению полезных веществ, содержащихся в продуктах.

Также Дивекар посоветовала во время трапезы не отвлекаться на просмотр телевизора или телефон. Так организм сбивается с толку и не успевает замечать, что пищи ему уже достаточно.

Ранее врач-иетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова перечислила россиянам главные заблуждения о здоровом питании. Медик рекомендовала разнообразить питание, а не восполнять дефициты витаминов, минералов и питательных веществ с помощью БАДов. Диетолог призвала не заставлять себя пить восемь стаканов воды в день и завтракать, если не хочется, и в то же время не отказываться от перекусов, если без них никак. По мнению врача, не существует никаких запрещенных продуктов, не нужно отказываться даже от сахара.