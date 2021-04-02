Диетолог предупредила о частой ошибке при похудении

Диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила о частой ошибке, которую допускают люди, пытающиеся похудеть. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, хотя для похудения необходим дефицит калорий, нельзя допускать, чтобы из-за него организм получал меньше энергии, чем требуется для основного обмена. В противном случае есть риск, что снизится обмен веществ, и начнет сокращаться не только жировая, но и мышечная ткань.
Стародубова рекомендует создавать дефицит калорий не за счет изменения питания, а за счет увеличения физических нагрузок. «Дефицит калорий не должен быть слишком большим — такой путь дольше, но безопаснее», — пояснила она.
Ранее диетолог и терапевт Ольга Бурлакова раскрыла простой способ, как похудеть за две недели без жестких ограничений в еде. Она советует пить достаточно воды, есть фрукты и овощи, исключить из рациона дрожжевой хлеб и молочные продукты, а также уменьшить потребление животного белка, особенно мяса.