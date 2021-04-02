Диетолог предупредила о частой ошибке при похудении

Диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила о частой ошибке, которую допускают люди, пытающиеся похудеть. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, хотя для похудения необходим дефицит калорий, нельзя допускать, чтобы из-за него организм получал меньше энергии, чем требуется для основного обмена. В противном случае есть риск, что снизится обмен веществ, и начнет сокращаться не только жировая, но и мышечная ткань.

Важно понимать, что каждый день мы тратим определенное количество калорий просто на поддержание жизненно важных процессов в организме — основной обмен, а он зависит от пола, возраста, массы тела, и обычно составляет от 1000-1500 килокалорий у женщин до 1400-2000 килокалорий для мужчин. Кроме того, нужна энергия для пищеварения, работы кишечника после приема пищи — это добавляет еще около 10 процентов, и еще не менее 20 процентов от величины основного обмена — 200-400 килокалорий к базовой величине — необходимо для работы, движения, любых других видов активности Антонина Стародубова диетолог департамента здравоохранения Москвы

Стародубова рекомендует создавать дефицит калорий не за счет изменения питания, а за счет увеличения физических нагрузок. «Дефицит калорий не должен быть слишком большим — такой путь дольше, но безопаснее», — пояснила она.

Ранее диетолог и терапевт Ольга Бурлакова раскрыла простой способ, как похудеть за две недели без жестких ограничений в еде. Она советует пить достаточно воды, есть фрукты и овощи, исключить из рациона дрожжевой хлеб и молочные продукты, а также уменьшить потребление животного белка, особенно мяса.