Диетолог назвала простой способ похудеть после самоизоляции

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала простой способ похудеть после самоизоляции. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам врача, сбросить вес поможет возвращение к обычному образу жизни. Она отметила, что очень многие набрали лишние килограммы из-за того, что сидели в четырех стенах и не двигались, хотя до начала пандемии COVID-19 вели активный образ жизни. Эти люди привыкли питаться определенным образом, и им было сложно начать ограничивать себя в еде, несмотря на то, что они стали тратить меньше калорий. Однако теперь, по мнению Стародубовой, они без проблем смогут похудеть.

Были и другие крайности: некоторые россияне испугались, что потолстеют, и резко ограничили калораж или сели на несбалансированные диеты. Врач отметила, что это могло плачевно сказаться на состоянии их здоровья и так и не привести к желаемому результату.

Большинство людей, которые были в изоляции, набрали какое-то количество килограммов. Для того чтобы сбросить несколько лишних килограммов, не требуется соблюдать особую диету, не нужно резко ограничивать прием пищи или голодать, достаточно просто вернуться к привычному, в идеале — здоровому, образу жизни, питанию с нормальной физической активностью. Тогда эти несколько килограммов постепенно уйдут постепенно сами собой Антонина Стародубова главный диетолог департамента здравоохранения Москвы

Специалист призвала не паниковать, если за время самоизоляции человек значительно прибавил в весе: на шесть-десять килограммов. Однако в таком случае к здоровому питанию и внетренировочной активности вроде ходьбы стоит добавить тренировки дома или в спортзале.

Ранее Антонина Стародубова раскрыла дневную норму кофе. По ее словам, не следует пить больше одной-двух чашек этого напитка в день. При этом желательно, чтобы кофе был не крепкий или с молоком.