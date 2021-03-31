Раскрыта дневная норма кофе

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова раскрыла дневную норму кофе. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, хотя четкого запрета не существует, не следует пить больше 1-2 чашек данного напитка в день. При этом желательно, чтобы кофе был не крепкий или с молоком.

Стародубова также рассказала, что некоторые специалисты предлагают ограничивать потребление непосредственно кофеина. Так, по их мнению, можно употреблять не более трех миллиграмм данного вещества на один килограмм массы тела. То есть при массе тела 70 килограмм человек может позволить себе не более 210 миллиграмм кофеина, или трех небольших эспрессо.

Помимо этого, эксперт рекомендует особо внимательно относится к данному напитку тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний или имеет предрасположенность к высокому давлению, а также при язвенной болезни или обострении гастрита.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала о неожиданной пользе кофе для похудения. Она указала, что если люди хотят сжигать жир, то чашка обычного кофе, если она принята за некоторое время до физической нагрузки, будет усиливать частоту сердечных сокращений. «Главное — контролировать это. Потому что эффективное сжигание жира тоже происходит в определенном коридоре ЧСС», — сказала врач.