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У любителей кофе выявили значительные изменения мозга

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Фото: David Schultz / Unsplash

Ученые Базельского университета выяснили, что регулярное употребление кофеина изменяет серое вещество мозга, однако при этом эффект остается временным. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cerebral Cortex.

В исследовании приняла участие группа из 20 здоровых людей, которые ежедневно пьют кофе. Экспериментаторы дали им таблетки кофеина (или плацебо) на два 10-дневных периода. В конце каждого периода оценивался объем серого вещества испытуемых с помощью сканирования мозга, а также определялось качество сна с помощью ЭЭГ.

Несмотря на то что сон в обеих группах был одинаковый, у участников, которые получали плацебо, объем серого вещества мозга был выше, чем у тех, кто употреблял кофеин. Разница была особенно заметна в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп, отвечающий за консолидацию памяти. Хотя кофеин, по-видимому, уменьшает объем серого вещества, всего через 10 дней воздержания от кофе мозговые ткани у испытуемых восстановились.

Ученые отмечают, что результаты работы не указывают на вредное воздействие кофе на мозг, однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить потенциальные изменения когнитивных способностей у любителей кофе.

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