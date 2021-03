Врач раскрыла опасность продлевающего молодость продукта

Врач-диетолог Викки Петерсен (Vikki Petersen) назвала группу людей, кому противопоказано употребление продлевающего молодость продукта — куркумы. Об этом сообщает Eat This Not That!.

«К сожалению, в куркуме могут быть токсичные ингредиенты и даже тяжелые металлы вроде свинца», — предупреждает специалист. Кроме того, недобросовестные производители иногда добавляют в специю муку, содержащую глютен. В таком случае специя представляет опасность для людей с целиакией и непереносимостью глютена.

Петерсен рекомендует есть до тысячи миллиграммов куркумы в день. По ее словам, проблемы возникают, когда человек съедает за день более двух тысяч миллиграммов специи или потребляет пищевую добавку низкого качества. Прием слишком большого количества куркумы может привести к дискомфорту в желудке и тошноте, уточняет врач.

Ранее главный внештатный врач-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала продукты питания, борющиеся с признаками старения. Лидерами среди продуктов с омолаживающим эффектом считаются зеленый чай и куркума.