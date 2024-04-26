В отношении выстрелившего в упор в полицейского россиянина завели уголовное дело

В Петербурге завели уголовное дело в отношении ликвидированного стрелка

Начало событий в новости В Петербурге россиянин в упор выстрелил в полицейского

В Санкт-Петербурге в отношении выстрелившего в упор в полицейского мужчины завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Правоохранители установили, что выстрел в полицейского был произведен из травматического пистолета, переделанного под боевой.

По данным ведомства, с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее 42-летний сын отравился таблетками. Прибывшие на место правоохранители предложили пострадавшему проследовать в медицинское учреждение, но мужчина выхватил пистолет и выстрелил. Оперативник получил ранение. В ответ второй полицейский применил табельное оружие и ликвидировал стрелка. Раненого полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

Происшествие произошло в жилом доме на Английском проспекте.